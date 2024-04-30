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中光電 Q1獲利減44%
背光模組廠中光電（5371）昨（29）日公布首季財報，本業驚見虧損，單季營業淨損2,838萬元，為近四年首見單季本業繳出赤字成績單；毛利率失守二成大關、降至17.61%；歸屬母公司業主淨利季減44.9%，每股純益降至0.37元，為近四年來單季最差。
中光電將於今日召開線上法說會，說明首季營運結果，並釋出營運展望。中光電近期股價強勢，日前一度攻上111元天價，昨天股價漲2.5元、收98元，4月以來股價大漲近22%，公司昨天公告上季本業陷入虧損，預料將成為今天法說會焦點。
中光電昨天同步公告，副總經理兼製造長林宗彥職務調整，將於5月1日生效。
根據中光電公布的最新財報，首季合併營收91.2億元，季減7.8%，並較去年同期減少4.7%；毛利率失守二成大關、降至17.61%，季減2.6個百分點，但較去年同期增加0.86個百分點；歸屬母公司業主淨利1.43億元，季減44.9%，年減43.3%，每股純益0.37元，下探近四年單季低點。
中光電表示，首季影像產品合併營收33.53億元，較去年同期成長7%，出貨量約22.4萬多台，年減5%。展望4月，商教、家用娛樂產品需求稍趨緩，因此預期影像產品整體出貨量與較3月減少。
節能產品首季合併營收41.28億元，出貨量為759萬片／台，分別與去年同期相當及成長8.5%。展望4月，受到季底拉貨效應影響，預期除顯示器（Monitor）機種之外，節能產品整體出貨量將較3月減少。
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