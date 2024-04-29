快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

精測首季獲利1400萬元 估今年營收逐季成長

中央社／ 台北29日電

測試介面廠中華精測今天傍晚公布第1季獲利新台幣1400萬元，季減19.8%，是上櫃以來單季第3低，第1季每股純益0.43元。精測預估今年營收逐季成長，獲利受限季節性產品組合而波動。

精測第1季合併營收6.76億元，較2023年第4季下滑13%，較去年同期微增0.05%；單季毛利率回升至50.87%，是5季以來首次重返50%以上；第1季獲利1400萬元，較2023年第4季下滑19.8%，是上櫃以來單季第3低，每股稅後純益0.43元。

精測說明，第1季面臨農曆春節工作天數減少，單季營收及稅後獲利呈現淡季表現；不過受惠人工智慧AI手機、車用晶片測試需求帶動探針卡業務，第1季探針卡營收占比45%，單季毛利率收復50%關卡。

展望今年營運，精測表示，隨著AI手機、AI伺服器、AI電腦等相關晶片測試訂單逐步升溫，今年營收可呈現逐季成長，但獲利受限季節性產品組合而波動。

中華精測 營收

延伸閱讀

家碩初次上櫃完成競拍 均價275.01元 5月7日公開申購

實體按鍵的回歸讓Aston Martin駕駛每天好心情！

共信-KY 6月拚上櫃 肺癌新藥今年大陸衝45家醫院採購

家登子公司家碩預計5月上櫃 去年每股獲利8.36元

相關新聞

網家第1季每股虧0.54元 新提名獨董 KKBOX 大股東簡民一加入

網路家庭集團（8044）29日舉行董事會，通過董事提名名單、第1季財務報告。網路家庭集團今年第1季合併營收為96.50億元...

寬量國際：台灣生技業正進入「第三波浪潮」 生技上市櫃熱潮來臨

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基29日指出，經過10多年的洗禮與淬煉，成功的台灣新興生技公司正引領新一代生技醫藥公...

母公司處分持股後首露面 東典5月2日開股東會、今飆漲停

光通訊濾片廠東典光電（6588）29日以37.95元開高走高、盤中股價直線拉升至40.55元亮燈登漲停。東典長年專注於光...

有益設備升級 競爭力UP

不銹鋼中厚板專業廠有益鋼鐵（9962）展現經營韌性，持續投資新技術，引進義大利高精密整平設備，預計第2季完成安裝，將可滿...

啟弘日本報捷 業績向上

啟弘生技（6939）昨（28）日宣布，由日本BioComo公司與三重大學合作開發呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，已選用啟弘...

家碩初次上櫃完成競拍 均價275.01元 5月7日公開申購

晶圓傳載解決方案廠家登旗下子公司家碩（6953）初次上櫃股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，其中1848...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。