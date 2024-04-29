精測首季獲利1400萬元 估今年營收逐季成長

測試介面廠中華精測今天傍晚公布第1季獲利新台幣1400萬元，季減19.8%，是上櫃以來單季第3低，第1季每股純益0.43元。精測預估今年營收逐季成長，獲利受限季節性產品組合而波動。

精測第1季合併營收6.76億元，較2023年第4季下滑13%，較去年同期微增0.05%；單季毛利率回升至50.87%，是5季以來首次重返50%以上；第1季獲利1400萬元，較2023年第4季下滑19.8%，是上櫃以來單季第3低，每股稅後純益0.43元。

精測說明，第1季面臨農曆春節工作天數減少，單季營收及稅後獲利呈現淡季表現；不過受惠人工智慧AI手機、車用晶片測試需求帶動探針卡業務，第1季探針卡營收占比45%，單季毛利率收復50%關卡。

展望今年營運，精測表示，隨著AI手機、AI伺服器、AI電腦等相關晶片測試訂單逐步升溫，今年營收可呈現逐季成長，但獲利受限季節性產品組合而波動。