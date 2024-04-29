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寶雅財報／第1季 EPS 6.78元 創同期新高、史上三高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）董事會今日通過第1季財報，單季稅後獲利7.02億元，年增6.7%，單季每股純益為6.78元，為同期新高，單季史上第3高，僅次於去年第3季的6.89元，以及2020年第3季。寶雅主要受惠於營運規模擴大及新店型表現佳，是首季獲利成長動能，法人看寶雅首季財報表現符合預期。

受惠疫後營運持續增長，寶雅第1季營收為58.7億元，季增4.2%，年增11.0%，營業毛利為26.0億元，毛利率為44.3%，營業利益為8.8億元，營業利益率15.0%；第1季稅後獲利7.0億元，年增6.7%，單季每股純益為6.78元。截至3月底為止，全國共有370間寶雅、23間寶家。

寶雅表示，集團將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

此外，POYA寶雅近年觀察到女性在日常穿搭配件的需求愈來愈講究，所以首度跨足飾品類商品，創立「POYA Chic」，推出獨家自訂款髮箍，全系列商品堅持台灣製造，結合寶雅在地多年的經驗，主打高質感與舒適感並進的商品，滿足女性的日常搭配需求。

寶雅 財報

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