平和環保 擬5月登創新板

平和環保（6771）昨（24）日舉辦上市前業績發表會，預計5月在創新板掛牌上市。總經理黃弘傑表示，由於放流水標準趨於嚴格，有助於公司爭取更多新行業客戶，加上原料價格趨於穩定，有助於整體毛利率的提升，首季毛利率已達48%，後續有望回到50%之上，今年營運可望逐季增溫。

黃弘傑指出，由於廠商用地取得不易且自行設置廢汙水處理設備成本高，另水汙染防治相關法規不斷修正，尤其是近年環境部針對放流水標準增訂氨氮管制，而公司具備規模經濟及專業操作，有助於爭取更多電鍍業、金屬表面處理業客戶以及拓展皮革業等新行業客戶的代處理廢水業務。

平和環保仍持續朝向零廢棄目標，創造循環經濟效益邁進。目前已成功將廢水處理過程產生之一般汙泥、廢酸液、氧化劑混合製成再生混凝劑。近期將增加再生氯化銨產品，並規劃開發鎳電鍍廢水回收利用技術，將回收之鎳離子（Ni）循環再利用；另廢（汙）水處理後的污泥未來規劃可回收再製成低強度混凝土，可用於路基、管道回填。

子公司平和材料以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，今年4月開始試營運，除了處理高氨氮廢水之外，公司已開發高氨氮廢水資源循環回收再生氯化銨產品，再生氯化銨產品即可提供電鍍及金屬表面處理業使用。