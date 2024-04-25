新漢機器人業務 報捷

工業電腦廠新漢（8234）旗下創博（NexCOBOT）長期投入智慧機械領域產品研發，搶攻協作型機器人商機，昨（24）日宣布，取得德國萊因頒發EN 61508與EN ISO13849-1功能安全證書。市場看好，隨著創博產品取得新認證，有助其機器人相關業務拓展歐洲市場，為後市營運增添柴火。

創博專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發，為協助產業快速開發各種應用所需之安全功能，2020年起攜手英特爾展開產品開發，創博此次取證象徵其英特爾x86平台研發上的專業，同時功能安全產品研發也獲得國際認證機構的認可。

創博總經理沈倩怡表示，目前市面上安全控制器產品之安全處理器部分，仍以具有功能安全之微控制器單元或ARM晶片為主。此次通過德國萊因認證的產品，為業界首款採用單一獨立英特爾x86處理器之安全控制器平台，可協助使用者專注於開發功能安全應用軟體，加速整體安全應用的開發時程。

創博致力於構建開放標準下的模組化機器人控制和運動控制解決方案，其中涵蓋機器人功能安全控制主板、機器人運動控制器、周邊配套IO介面、機器人相關安全認證，以及機器人設計服務顧問等。

新漢集團目前在工廠人機協作有兩大布局，一個是在產線端的協作型安全機器人，已拿下台灣及中國大陸客戶大型專案，而且是十年長期訂單，也有歐、美、日等大廠詢問中。另一種是自主移動機器人（AMR）及無人搬運車 （AGV），用在工廠零組件搬運、倉儲物流等。