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櫃買永續債今年來發行19檔

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

櫃買中心今年持續將永續發展債券列為重要推動業務。截至4月23日止，流通在外發行檔數為183檔，發行餘額為新台幣5,318.49億元。

櫃買中心董事長陳永誠表示，目前已發行的永續債券達成率達57%，尚未修正年度規劃與目標。

櫃買中心表示，永續債券發行持續熱絡，今年來已發行19檔，發行金額為493.9 億元，並已新增九家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

綠色債券方面，國內綠色債券流通在外共計105檔，發行餘額達3,393.5億元；目前已發行六檔，發行總金額合計為314億元，包括：台積電228億元、法商東方匯理銀行台北分行10億元、遠東新世紀16億元、高雄市政府20億元、南亞科技40億元，另有Natixis、台灣電力、法商法國巴黎銀行台北分公司、中國鋼鐵、兆豐國際商業銀行分別於2月5日、3月5日、3月20日、4月8日及4月16日取得綠色債券資格認可，後續將發行綠色債券並上櫃掛牌。

可持續發展債券方面，國內可持續發展債券流通在外共計43檔，發行餘額達1,179.9億元；目前已發行五檔，發行總金額合計為新台幣59.9億元，包括Standard Chartered Bank發行新台幣18.9億元、玉山商業銀行16億元、第一商業銀行15億元、臺灣土地銀行10億元，另有臺灣銀行於4月10日取得可持續發展債券資格認可，後續將發行可持續發展債券並上櫃掛牌。

社會責任債券部分，國內社會責任債券流通在外共計30檔，發行餘額為新台幣666.03億元；目前已發行八檔，發行總金額合計為新台幣120億元，包括兆豐國際商業銀行發行新台幣10億元、彰化商業銀行10億元、台北市政府100億元，另有Citigroup Global Markets Holdings Inc.、台灣大哥大、台北富邦商業銀行分別於1月16日、3月18日及4月15日取得社會責任債券資格認可、或永續發展專項資金債券資格認可，後續將發行社會責任債券並且上櫃掛牌。

另外，國內可持續發展連結債券（SLB）流通在外共計五檔，發行餘額為79億元。

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