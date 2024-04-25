聯亞第1季EPS -0.44元 連五季虧損

光通訊元件廠聯亞（3081）昨（24）日召開線上法說會，公布今年第1季每股淨損0.44元，連續五季虧損。

對於後市展望，聯亞財務長楊吉裕指出，本季雖然美系客戶資料中心需求強勁，但是800G矽光產品處於轉換期，在此消彼長之下，營收表現預估大致與首季持平。

聯亞第1季季營收達3.24億元，季增9.1%，年減1%；稅後淨損4,000萬元，每股淨損為0.44元，較去年第4季每股淨損0.34元、去年同期每股淨損0.33元擴大，主要因持續提列閒置產能損失。

楊吉裕表示，雖然美系矽光客戶出貨金額持續增長，並創歷史新高，但該客戶下單的800G矽光產品將在今年升級為1.6T規格，因此預估5、6月將進入產品轉換期，出貨動能將有所減緩，預估第3季起出貨動能才會恢復。

電信應用方面，楊吉裕表示，去年下半年中國大陸電信市場拉貨動能幾乎停滯，今年起客戶看法已經從原先的悲觀轉為樂觀，今年初相關出貨也開始成長，估計全年度業務表現將比去年正面。

據悉，聯亞營收結構中，電信應用占比約30%至40%，資料中心比重約48%至52%，消費與工業產品比重則占10%至15%；以產品別來看，矽光約45%至48%，10G以上產品約12%至15%，而PD、APD約12%至18%。

針對近期持續提列閒置產能損失，楊吉裕回應，去年第3季起就開始提列，主要基於保守的會計原則，未來若營收沒有明顯提升，仍將持續提列。

以目前營運表現來看，若每季營收約3億元，約會提列3,000萬元至4,200萬元閒置產能損失，未來若營收回升，產品銷售後可認列的毛利則會增加。