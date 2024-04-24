格斯 推油電轉純電示範車

格斯科技*（6940）攜手台南崑山科技大學及台灣電動車生態系夥伴，昨（23）日宣布成功打造出全台首輛油電轉純電示範古董車，展望後市，格斯鎖定EV BUS及特殊車輛市場，目前正與日本客戶合作，客戶預計2025年亮相新產品，並規劃2026年放量，有望為格斯後市營運增添柴火。

格斯昨天在中壢廠區展示全台首輛油電轉純電示範古董車，該案由格斯、崑山科技大學、崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司等攜手合作，透過格斯自行研發的電池管理系統，配合串聯馬達控制及其他電子系統技術，成功改造出全台首輛由油電轉純電驅動的示範古董車。

崑崴電子為崑山科技大學的新創公司，主要負責電動車系統整合。公信電子聚焦汽車電子終端平台設計，提供車載電控平台、行車資訊平台、智慧駕駛座艙平台等系統設計整合與製造服務。