興櫃添新兵 金利食安掛牌蜜月行情熱、盤中大漲逾50%

興櫃市場添新兵，金利食安（7743）23日以參考價每股48元登錄興櫃，早盤以54元開高後走高，一度衝達74.5元，漲幅55.2%，順利展開蜜月行情，盤中漲幅維持在50%以上。

根據櫃買中心統計，截至4月19日興櫃股票家數達332家（包含外國公司4家），興櫃股票日均值為42.04億元，總成交金額為2,900.43億；23日新增一家興櫃股票，金利食安以每股參考價48元登錄興櫃交易。

金利食安2011成立，多年來以 HPP 冷壓蔬果汁行銷全球，目前 HPP 冷壓蔬果汁的銷售業績已占整體營收比重逾九成，金利食安自有品牌「Natural Benefits 純在冷壓蔬果汁」在國內外主要大型連鎖賣場與零售通路保持良好銷售業績，且是國內3家知名航空公司貴賓室及商務艙航線的健康 ESG 飲品，內外銷通路布局完整。

金利食安去年營收5.77億元，年增14.02%，毛利率 33.87%，年減 1.94 個百分點，稅後純益 4,723 萬元，年增 3.73%，每股純益 1.42 元，擬配發每股 0.58 元股息；金利食安今年前 2 月自結營收 1.1 億元，毛利率 25.7%，稅後純益 321 萬元，每股純益 0.1 元。

金利食安表示，全球冷壓蔬果汁市場 2018~2022年間的年複合成長率為21%，遠高於整體果汁市場 1%成長，近年來受惠於 ESG 永續發展、及國人追求健康飲食的趨勢明確，帶動消費者尋求由天然蔬果製成、無添加冷壓蔬果汁的迫切需求，有助後續良好的市場拓展空間。

金利食安指出，已成功開發海外市場，去年開始供應美國及澳洲等地大型連鎖賣場，目前冷壓蔬果汁銷量 2019年至2023年的年複合成長率為 26%；由於台灣 HPP 蔬果汁滲透率仍低，在具有產能與通路優勢下，將成為這股消費新趨勢主要受惠者。

展望今年，金利食安強調，對於整體營運正向成長深具信心；總經理殷豪指出，金利食安目標是成為亞洲第一家以無添加食品為創作核心的食品公司，自有品牌「Natural Benefits 純在冷壓蔬果汁」鎖定加拿大、韓國及歐洲等海外市場的大型連鎖賣場，今年有望出現初步成果。

另外，將利用 HPP 技術擴展至食品加工，著眼國內肉品、 海鮮和非熱殺菌市場的需求，推出無添加即煮（RTC, Ready to cook）新產品；同時預計與國際知名茶飲連鎖品牌策略合作，提供新鮮健康原料。

金利食安23日早盤以54元開高後走高，一度衝達74.5元，漲幅55.2%，順利展開蜜月行情，盤中股價落在73元，上漲25元，漲幅維持在52.08%。