IP生力軍億而得5月下旬上市掛牌 今年營收重回前年高峰

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）市占前五名的億而得（6423）將於明（23）日舉行上市前業績發表會，預期5月下旬正式掛牌交易，為為矽智財族群添新生力軍。億而得董事長黃文謙表示，受惠晶圓代工終端需求復甦，公司希望今年營收能重回2022年高峰，法人以此預估，年增可達20中低個位數百分比。

億而得成立於2001年，2014年登錄興櫃，主要專注於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品的研究開發和銷售，主要收入來自於製程建置/SIP開發費用、SIP使用費以及權利金。其中逾75%為權利金收入，另25%為授權金等。

億而得引用根據國際調研機構Global Industry Analysts所做的統計指出，2022年嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）的全球市場約為4.9億美元，到2030年將達到56億美元，年複合成長率高達35.7％，顯示其市場性與需求性相當樂觀。

eNVM是能夠在無電力供應情況下保持數據安全的存儲技術，被廣泛集成於各種微處理器和集成電路中，主要用於存儲固件（如啟動代碼）、配置設置或重要數據。從閃存到EEPROM，eNVM技術形式多樣，億而得憑藉其優異技術，已成功打入多家晶圓代工廠和整合元件製造廠，並成功將NVM SIP產品導入合作夥伴的製程平台。

同時，該公司MTP SIP產品在家用電器、電子通訊、物聯網等多種應用領域展現出強大的競爭力。有別於嵌入式Flash需要20-24層光罩，億而得的邏輯製程嵌入式非揮發性記憶細胞可使光罩製程只需約15層，而且可以多次寫入，邏輯製程記憶細胞也是同業中最小，提升設計彈性，大幅縮減生產週期、成本與降低IP面積；目前中容量（16kbits~512k bits）產品在8bits/16bits微控制器及智慧電源市場已佔有一席的地位，是市場中最具競爭力之MTP SIP供應商。

億而得去年受到半導體景氣下滑及成熟製程晶圓代工下跌影響，營收降至1.87億元，年減18.5%，但受惠市場需求，帶動授權金增加，今年第1季營收5988.9萬元，年增31.1%。公司表示，未來將持續投入研發、擴大產品應用領域，並積極拓展全球市場，今年有機會重返2022年高峰 。

法人表示，億而得在eNVM領域擁有領先的技術和強大的競爭力，且近年來不論是生成式AI和高效能運算（HPC）等應用推動，或是晶片在終端需求的復甦，加速先進製程和晶圓代工產能擴增，都可為該公司帶來亮眼的營運動能。