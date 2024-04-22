億而得擬5月上市 今年營收拚增逾2成

矽智財（IP）廠億而得將於5月掛牌上市，董事長黃文謙表示，今年公司營收希望能回復至前年水準，約新台幣2.29億元，即年增逾2成，包括微控制器（MCU）、面板驅動IC等同步成長。

億而得今天舉行媒體交流會，黃文謙說，億而得成立於民國90年9月，以多次寫入非揮發可程式記憶體（MTP）產品為主；微控制器（MCU）應用為大宗，達34%，高階電源管理占25%，顯示器驅動IC占12%。

受半導體景氣趨緩影響，億而得去年營收滑落至1.87億元，稅後淨利3202萬元，每股純益1.19元。隨著景氣落底回溫，億而得今年第1季營收5989萬元，年增31.06%。

黃文謙表示，他希望億而得今年營收可望回升至前年水準，約2.29億元，即成長約22%。他指出，微控制器需求恢復一些，其餘應用市場也將同步回升。