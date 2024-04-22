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上櫃公司基本面穩健

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受到美國聯準會降息時程未明、中東地緣緊張局勢持續升溫等諸多因素影響，近期國際股市普遍呈現大幅震盪走勢，連帶影響櫃買指數波動較大。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心表示，股市是經濟的櫥窗，觀察上櫃公司2023年度獲利表現，上櫃公司2023年度EPS超過10元的公司有51家；5元以上未達10元的公司有106家；2元以上未達5元的公司計181家，整體上櫃公司超過七成公司有獲利；全體上櫃公司2024年3月累計營收合計達6,210億元，較2023年同期成長約3.8%。另主計總處認為今年台灣經濟成長率可達3.43%，較前次預測上調0.08個百分點，優於前兩年表現；此外，國發會發布2024年2月景氣燈號續呈綠燈，加上領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續復甦。

櫃買中心並表示，上櫃公司近期有基本面作為支撐，投資人無須過於恐慌，櫃買中心也將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊公開透明。

櫃買中心

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