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藥華藥Ropeg 獲哥倫比亞食品藥物管理局同意專案進口

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥21日在官網發布，該公司藥品Ropeginterferon alfa-2b獲哥倫比亞食品藥物管理局「病人個人自用藥品進口專案」，同意有醫療迫切需求之病人，得先行以個人自用藥品專案進口使用。圖為藥華醫藥執行長林國鐘／藥華藥提供
藥華藥21日在官網發布，該公司藥品Ropeginterferon alfa-2b獲哥倫比亞食品藥物管理局「病人個人自用藥品進口專案」，同意有醫療迫切需求之病人，得先行以個人自用藥品專案進口使用。圖為藥華醫藥執行長林國鐘／藥華藥提供

藥華藥（6446）21日在官網發布，該公司藥品 Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）獲哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）「病人個人自用藥品進口專案」（Named Patient Program, 簡稱NPP），同意有醫療迫切需求之病人，得先行以個人自用藥品專案進口使用。

藥華藥表示，該公司的供應鏈團隊已與拉丁美洲的授權合作夥伴 Pint-Pharma GmbH 進行密切合作，將會依相關法規安排出貨事宜。團隊會以最快速度提供藥品，讓更多患者受惠。

藥華藥指出，Ropeg 獲哥倫比亞食品藥物管理局同意專案進口，為未來 Ropeg 在拉丁美洲的商業化銷售奠定了堅實的基礎，順利起步，邁向骨髓增生腫瘤（MPN）治療藥物的領先地位。

除了南美洲哥倫比亞之外，藥華藥也指出，北美市場中加拿大新藥售價一般遠遠低於美國，但因 Ropeg 用於原發性血小板過多症（ET）及真性紅血球增多症（PV）的臨床試驗都有在加拿大進行，當地醫生及病人均有很好的極正面經驗，加拿大 MPN 社群均期盼 Ropeg 在加拿大上市，讓病患受惠。

在公司團隊的努力下，Ropeg 近期已有望突破加拿大低價關卡，並與當地經銷商洽談中，有望盡快將 Ropeg 引進加拿大，讓更多北美PV病患受惠，公司也更進一步擴大 Ropeg 在北美洲市場的完整布局。

藥華藥表示，Ropeg 為公司自行研發之創新長效型干擾素，已獲全球多國核准使用於成人PV患者並上市銷售，目前也已於中國、香港、馬來西亞、新加坡及巴西送出PV藥證申請。隨著上市國家增加，Ropeg 持續朝拓展全球市場大步邁進，幫助全球更多PV患者。

加拿大 哥倫比亞 藥華藥

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