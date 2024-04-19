興櫃一周回顧／意藍逆勢漲24% 稱冠

台積電法說會下修整體產業復甦跡象與幅度，引發失望性賣壓，加上以伊戰火延燒，全球股市自高檔下殺，興櫃市場也難以倖免，統計332檔興櫃個股本周平均下跌2.51%，其中僅約兩成周線收紅。數位雲端股意藍（6925）股價逆勢上漲逾兩成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額208.63億元、成交2.60億股、成交20.8萬筆，三項數據均低於前一周。

興櫃股本周漲幅前十強 圖／經濟日報提供

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數大幅下降至八檔，前一周有20檔。本周興櫃前十強漲幅在9.16%之上，以族群性來看，電子股占據半數、電機機械兩檔，至於數位雲端、航運業、綠能環保股各一。

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本周漲逾一成的有攸泰科技18.8%、斯其大17.2%、宏偉16.2%、昶瑞機電16.2%、昱臺國際14.2%、惠民實業12.2%、邁科10.0%。