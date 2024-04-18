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巧新科技5月13日掛牌上市 今年營運拚兩位數成長

中央社／ 台北18日電

汽車鍛造輪圈廠巧新科技將於5月13日掛牌上市，董事長黃聰榮今天指出，今年營運目標要較2023年成長兩位數百分比。

巧新今天舉行屏東廠參訪活動，巧新指出，客戶在手訂單與拉貨力道持續放大，有助屏東廠營運動能。

券商說明，巧新上市前現金增資發行普通股公開承銷，共計2萬50張，其中1萬6000張採競價拍賣，競價拍賣時間自4月22日至24日，競拍底價新台幣62.5元，4月26日上午10時開標。

法人指出，巧新2023年銷售71萬件輪圈，屏東廠生產約占15萬件，其餘在雲林廠生產。屏東廠目前年產能規劃30萬件，前段鍛造年產能已完成調整擴增，年產能可增加到40萬至45萬件；規劃隨著稼動率提升，再逐步補足中後段包含CNC機加工、拋光等製程產能，因應市場需求。

根據資料，巧新在台灣鍛造輪圈總年產能90萬件，屏東廠主要布局鍛造、機加工、拋光、塗裝，並增加熔煉等製程。

巧新在雲林設有H廠、一廠、二廠、竹圍廠，布局鍛造、機加工、拋光、塗裝、測試等製程，年產能60萬件。此外，巧新在德國設塗裝廠，年產能45萬件，2023年開始轉虧為盈。

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