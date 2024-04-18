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盛弘藥業聯盟 擴大版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

盛弘（8403）昨（17）日召開法人說明會，董事長楊弘仁表示，集團今年業務重點包括拓展高階健檢、藥局聯合採購與醫藥物流經營、以及將智慧化就醫系統擴散至大園敏盛與竹科員工診所等。

盛弘關係企業躍獅健康併入敏成健康之後，年初與藥師公會全聯會合作，創建藥業聯盟，透過共享、共用躍獅藥品GDP倉儲物流，申請家數截至3月底已突破700家，6月底可突破1,000家。

由於PCR檢測需求減少、整體景氣復甦緩慢導致企業員工健檢預算下修，盛弘2023年合併營收38.73億元，下滑6.38%，因持續布局子公司投資，營業成本較高，稅後純益25億元，年減57.6%，每股純益0.99元。經集團進行組織微調後，今年各子公司將聚焦重點發展業務，預期對盛弘的獲利貢獻將明顯提高。

其中，躍獅健康今年初與藥師公會全聯會合作，創建好鄰居藥業聯盟，透過共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流，整合聯盟聯合採購的優勢，在現今其他連鎖藥局快速擴張的浪潮下，提供獨立藥局更具競爭力的選擇。

加盟好鄰居藥業聯盟合作的利潤共享模式，吸引小型連鎖╱單點藥局踴躍加入，自2月初開放申請，申請家數截至3月底已突破700家，包含原有105家躍獅門市，已占全國健保藥局家數逾1%，預估至6月底可突破1,000間。

好鄰居藥業聯盟的服務項目除藥品的供給外，OTC藥品與一般商品亦逐步開放中，提供獨立藥局一站式的採購服務，降低日常業務負擔，將利潤回歸藥局。後續除深化原有的供貨與物流服務外，亦規劃推出模組化資訊與數位會員服務，讓獨立藥局能使用較低的成本共享連鎖藥局的資源，躍獅健康也將於中南部尋找合適的物流中心，讓物流配送更即時，減少藥局的管理成本。

全聯 盛弘

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