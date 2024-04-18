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元山 評估東南亞擴廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文 （聯合報系資料庫）
元山總經理劉賢文 （聯合報系資料庫）

散熱大廠元山（6275）目前積極評估台灣、中國大陸以外的第三地設廠計畫，外界推估，很可能在東南亞進行擴廠，以因應美中貿易戰以及客戶需求。

據了解，元山目前台灣產能已接近滿載，而高雄仁武產業園區新廠預計在2025上半年進駐並展開營運，規劃涵蓋營運總部、研發中心，車用和高階散熱風扇與模組的製造中心，落成啟用後，台灣產能可望上看120-150萬台，中國大陸東莞兩廠亦將依訂單需求而擴增產能。

元山今年首季營收9.07億元，年增6.5%，業績穩健。元山目前主要有汽車電子、高階IT與網通事業、生活系統等三大事業體。元山總經理劉賢文法說會曾表示，今年三大事業體都會成長，整體營收將優於去年，預料公司營運高峰將落在第3季。

營收

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