全球電子紙領導廠商元太（8069）昨（16）日宣布，將聯合62家上下游電子紙產業生態圈夥伴，參加本月24日登場的Touch Taiwan展，展出以低碳電子紙為核心，更大尺寸、全彩色、更低耗能、無光害的環境友善電子紙技術，展現智慧城市中低碳電子紙應用。

為加速電子紙技術發展及多元產品應用落地，元太以建構電子紙生態圈為主要經營策略之一，邀集更多電子紙生態圈夥伴加入電子紙產業行列，並深入經營供應鏈上中下游夥伴關係，優化電子紙模組產品的設計生產與製造、促使零組件供應資源多元化。

元太董事長李政昊表示，隨著電子紙供應鏈與生態圈健全與擴大，元太持續深化電子紙材料與墨水技術，開放關鍵電子紙材料與顯示器模組製造廠商策略合作。