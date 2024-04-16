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共信動物消脂針 研發躍進

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信動物藥試驗報捷。共信-KY（6617）昨（15）日宣布，研究團隊在犬隻預臨床試驗中的重要發現。研究顯示，公司所研發的PTS消脂針可以有效改善因脂肪增生而引起的脂肪瘤症狀；在試驗過程中，目前未觀察到不良反應明顯增加。

共信-KY表示，脂肪瘤又稱為脂肪增生，是犬隻中常見的良性腫瘤，通常由成熟脂肪細胞構成，多發於皮下任何部位。形成的原因根據目前臨床上研究顯示，可能與遺傳、肥胖、年齡和飲食習慣等因素有關。這些瘤體雖多無害，但如果脂肪瘤的位置或大小造成犬隻的不適或限制活動，則可能需要手術移除。

對於犬隻的脂肪瘤，飼主需與獸醫合作，進行定期檢查，以監測它們的大小和數量的任何變化，並確保犬隻的整體健康。

腫瘤

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