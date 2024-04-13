巧新滿手訂單 5月上市

汽車零組件大廠巧新科技（1563）昨（12）日舉行上市前業績發表會，將於今年5月中旬掛牌上市；以目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到2030年底，奠定長期穩健發展動能。

巧新本次辦理現金增資23,529張，增資後股本提升至23.78億元；巧新以鍛造為核心技術，於2000年跨入汽車零件產業，為台灣唯一一家可一條龍從研發、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，多年來提供專業鍛造解決方案，包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產，深耕布局超跑、豪華汽車品牌車廠新車(含傳統動力與新能源車)、改裝車以及利基型包括拖吊車、飛機與軌道車輛等移動交通的產業市場，目前銷售區域遍及北美、歐洲、日本等地，累積42家國際超跑、豪華品牌客戶。

巧新與多家國際超跑與豪華車廠緊密且不可或缺的合作關係，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到2030年底，成為公司營運長期穩健動能。

受惠豪華新車市場銷售穩健，加上各品牌車廠加速去化積累的訂單及新車款上線，帶動巧新2023年全年客製化輪圈的提貨量表現明顯增加，同時在運費價格回穩、美元升值效應挹注下，中和升息對財務成本增加的影響，2023年全年繳出營業淨利7.55億元，稅後純益6.08億元，年增率分別534.58％及4.42％，EPS為2.88元。

巧新表示，而受惠主要客戶包括豐通(Lexus)、JLR、Porsche等歐、美、日系之豪華品牌車廠客戶延續對巧新客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健帶動成長動能，並挹注雲林廠、屏東新廠的產能稼動率站穩一定水準之上，第1季合併營收達19.5億元，年增率達9％，第1季毛利率有機會繳出超越2023年第4季。