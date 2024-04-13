桓鼎急單加持 挹注今年營運動能

桓鼎（5543）今年來除受惠金屬建材業務歐、美地區客戶急單需求湧現外，旗下綠色能源業務亦受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關等領域對於電池模組產品拉貨保持暢旺，展望本季，桓鼎看好金屬建材業務急單需求延續，加上穿戴裝置、交通工具相關及小型儲能不斷電系統等產業客戶對於電池模組產品拉貨力道持續增加，第2季營運保持成長態勢。

桓鼎樂觀綠色能源業務為今年營運成長亮點，目前旗下電池模組保持良好訂單需求。此外，今年第1季隨著已於日本九州完成兩個商用儲能示範案場上線運作，目前日本示範案場上線至今運轉成效良好，更進一步帶動日本經銷客戶追加儲能牆樣品訂單需求。

桓鼎表示，近年各國政府與企業加速推動能源轉型，且4月起台灣電價調漲、步入夏季用電高峰，有助於帶動儲能相關商機、以及用電大戶加速採用表後儲能系統意願，桓鼎不僅積極拓展台灣儲能牆業務布局，今年第1季亦同步完成去年與加培能源簽訂5MW儲能案場建置，提供儲能櫃、案場規劃及建置、台電上線交易及維運服務，為跨入光儲及用電大戶的服務方案做最好準備。

展望本季，桓鼎看好金屬建材業務急單需求延續，加上穿戴裝置、交通工具相關及小型儲能不斷電系統等產業客戶對於電池模組產品拉貨力道持續增加，本季營運有望保持成長態勢。