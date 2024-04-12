快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家新竹麵包新廠 上梁

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全家（5903）斥資22.5億元於新竹縣湖口鄉增設福比麵包二廠，昨（11）日舉辦上梁典禮，預計2025年7月稼動。全家表示，烘焙商品去年營業額已來到40億元、且連年成長，看好消費者需求高漲且因應整體店舖數擴增，增設二廠，預計整體產能將擴充五成，最高日產量達45萬個麵包/吐司。

福比麵包廠為全家於2016年投資成立、持股達93.5%的子公司，位於新竹縣新豐鄉的福比一廠，共有土司、麵包、鬆餅、夾心土司四大產線，是全家專用麵包工廠，從銷售端向上整合至製造端，且以新品開發速度見長，一年研發推出超過50個新品，年產量超過4,200萬個。近年產線稼動率近滿載，且消費者需求日增，加上全家店舖數擴充下，是以去年投入22.5億元以興建福比麵包二廠再增產能。

福比二廠建置於新竹縣湖口鄉，去年7月開工，預計2025年7月正式啟用，其占地面積近萬坪，樓層包含地下一樓及地上四層樓，產線規劃四條，包含兩條土司線、一條麵包線，以及新增設一條蛋糕產線，未來將開發多元烘焙商品，正式稼動後可望增加五成產能，整體福比麵包最高日產量達45萬個，為新竹縣當地創造300個就業機會。

全家 麵包

延伸閱讀

每月2.2萬元不如台北、新竹 桃園研議調高失能老人安置補助

全家福比麵包湖口二廠今上樑 預計2025年啟用

竹市首屆國際動漫節主視覺曝光 Cosplay大賽開放報名

電鍋、捧花造型蛋糕 85℃母親節蛋糕「吸睛」上市

相關新聞

擎亞 前二月EPS 0.16元

擎亞（8096）近期遭列注意股票，昨（11）日應主管機關要求，公告自結2月歸屬母公司業主淨利為1,600萬元，每股純益0...

公準 今年接單看增二倍

AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求大開，三星、SK海力士、美光等記憶體大廠積極擴充HBM產能，推升設備需求爆發，全球...

有成精密 兩業務加溫

太陽能模組廠有成精密（4949）昨（11）日舉辦上市前業績發表會，董事長陳思銘指出，太陽能海外市場調節將告一段落，估計市...

立凱減資18% 彌補虧損

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）昨（11）日公告，董事會通過，為改善財務結構並彌補累虧，辦理減資彌補虧...

均豪 首季每股賺0.28元

均豪（5443）昨（11）日公告自結首季稅前盈餘1.37億元。

鉅明 斥資4.6億擴廠

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）獲投資台灣事務所通過，將斥資4.6億元啟動第二階段設備汰舊換新和擴廠計劃，分別於高雄和發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。