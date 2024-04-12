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有成精密 兩業務加溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組廠有成精密（4949）昨（11）日舉辦上市前業績發表會，董事長陳思銘指出，太陽能海外市場調節將告一段落，估計市場需求將自第2季起逐步復甦；半導體業務則因客戶擴建新廠，將穩健成長。

有成精密成立於2003年，目前資本額6.07億元，全球共有430名員工，主要業務分為新能源與半導體關鍵零組件。

其中，新能源業務包含太陽能模組、儲能、電廠開發，營收占比約八成；半導體關鍵零組件則是離子植入機的各項耗材，營收占比約二成。

相較於國內其他太陽能模組廠大多聚焦在台灣市場，有成精密主要搶攻海外，該公司太陽能產品近八成都是外銷，主要銷往歐洲，以屋頂型太陽能模組為主要產品，同時在全球共有900多個在地通路夥伴支援。

半導體 太陽能

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