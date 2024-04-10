寶雅第1季營收增雙位數

寶雅（5904）昨（10）日公布3月合併營收達18.6億元，年增14.9%，創同期新高，主要受惠疫後復甦，營運持續恢復，並激勵第1季合併營收來到58.7億元，年增11%，創下單季新高。

寶雅表示，首季營收主要來自保養品和旅遊周邊商品成長力道強勁，其中，保養品成長幅度達10~20%，尤其是醫美類型產品賣得相當好，而疫後出國潮則帶動旅遊周邊商品，包括一次性毛巾、外出旅行瓶罐組，以及免洗枕頭套，銷售表現十分亮眼，整體成長幅度也有雙位數。美妝部分則是3月推出新品，增加不少人氣。

在門店方面，寶雅近期採雙軌策略，一方面持續開出寶雅門市，一方面針對寶家進行轉型。寶雅表示，第1季新開寶雅六間新店，4月將擴大展店力道，預計開出新豐中興店、桃園春日店、竹北文興店、龍潭中正店、龜山萬壽店、斗六民生店共六間門市，同時預計今年將改裝25家寶家門市，目標年底前完成所有寶家的改裝。法人預期，寶家改裝後門店銷售將顯著提升，毛利率亦將隨產品組合變化而提升。

寶雅也持續拓大自有品牌的布局，全新力作POYA PURE+美在管蒟蒻凍已在上周開賣，主打高品質、純淨天然，兼顧美麗與健康攝取，今年並預計首度要推出配件類自有品牌，創立「POYA Chic」品牌。