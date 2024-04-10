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永續委員會規程範例 出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，配合金管會發布之上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），為建立企業永續價值文化，推動上市櫃公司設置永續發展委員會，櫃買中心與臺灣證券交易所參考國內外相關實務作法，共同訂定「○○股份有限公司永續發展委員會組織規程」參考範例，供上市上櫃公司參考。

公司可衡酌自身營運規模及行業特性等適度採用，訂定符合自身需求的永續發展委員會組織規程，期能透過永續發展委員會等功能性委員會之參與，協助董事會督導永續發展業務推動與執行。

參考範例主要內容包括組織規程訂定目的及依據、委員會之組成、職權、成員任期，以及會議之召開、議程與出席、決議方法、利益迴避、議事錄、會議決議之辦理等。

考量永續發展業務之推動涉及跨部門協調合作及資源整合，建議透過公司治理、永續環境、社會公益及永續資訊揭露等各面向編組，進行跨部門團隊合作，落實永續政策推動，深化上市櫃公司永續治理文化及提升永續資訊透明度，實踐永續發展目標。

櫃買中心 金管會

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