星宇航空營收／3月26.47億元 年增率81%

星宇航空（2646） 2024年3月總營收為26.47億元，年增率81%。其中，客運營收為23.59億元，年增82%。

星宇航空表示，3月旅運市場票價落入淡季，然因新機交付，整體運力較前月增長近一成，整體載客率仍維持八成以上水準，需求強勁。貨運市場方面，3月貨運營收為1.66億元，月增31%，年增45%，隨著2月連續假期結束，市場需求態勢轉為上揚，再加上台北–舊金山航線自3月20日起增為每日一班，貨運營收穩步回升。

此外，2024年第1季總營收為79.95億，較前一季2023年第4季成長23%，也較去年同期2023年第1季成長83%，營收持續成長，表現強勁。

星宇航空3月開賣越南第四個航點 - 富國島及美國第三個航點 - 西雅圖。同時，3月31日起正式啟航台中飛往澳門、越南峴港及日本高松三條航線。除此之外，星宇航空亦開始籌備開闢台北–香港航線，積極拓展航網版圖。

鑒於國人旅日市場日益增長，星宇航空台北-東京成田航線自4月起將下午航班（JX804 / JX805）常態性放大機型，每日三班皆以廣體客機提供服務，並將密切留意市場動態，機動調節航班，以因應市場需求。