築間3月營收4.63億元 年增8.91%創新高

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告3月合併營收新台幣4.63億元，較去年同期成長8.91%，第一季合併營收14.64億元，年增率4.46%。築間表示，受惠全新品牌展店規模，帶動3月與第一季合併營收年增率「雙成長」且均創歷史同期新高。

築間指出，自2023年12月起陸續推出多個新餐飲品牌，「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」，一口氣將旗下餐飲品牌數拓展到10個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等五大餐飲類別。

值得一提的是，築間持續看好高雄市消費力道及演唱會所帶來的商機，旗下全新韓式料理品牌「朴庶韓國豆腐鍋」首店於3月底插旗高雄，開幕後亦開出亮眼成績。憑藉品牌多元、瞄準目標消費客群及營運版圖持續擴大，推升築間3月合併營收4.63億元，第一季合併營收14.64億元，分別較去年同期成長8.91%、4.46%。

築間表示，旗下品牌除了食材品質挑選嚴謹、營業至深夜搶攻各時段消費族群外，創新的加盟獨特營運模式，加盟店迅速增加搶攻市場版圖，第一季共開出10間新分店，總店家數推進到178家，更分別於台北、台中、高雄的餐飲一級戰區聚集成集團品牌聚落。

築間表示，3月參加2024台北國際連鎖加盟展，「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及首度開放加盟的「築間酸菜魚」，祭出每日限量現折70-90萬元的加盟優惠方案，年毛利488萬到1088萬不等的加盟保障；其中「築間酸菜魚」，透過總部提供創業夥伴發展事業支援的一條龍服務作為後盾，不到半年已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出四家直營分店，更將於4月1日插旗台中，成為市場上具高競爭力的酸菜魚品牌。

展望上半年，築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，海外市場以香港銅鑼灣「築間酸菜魚」做為起點，計劃再推進集團兩大品牌進軍香港；築間逐步擴大海內外餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，並持續強化資源集中化管理策略，維持營業費用優化，以期為集團營運再添成長動能。