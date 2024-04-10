房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃
電梯新兵永佳捷（Masada電梯）去年正式營運，受惠國內房市景氣熱絡，電梯保修與老舊梯改造台數大幅增長，併購中小型電梯公司也取得較快進展。永佳捷董事長許作名今（10）日表示，去年營運成績超乎預期，今年營業額預期可達11億元，明年可成長至14～15億元，預計明年公開發行並登錄興櫃，2026年第3季上市。
許作名今日舉辦「台灣資本1949~ 台商學」新書發表會，並分享永佳捷營運概況，他指出，過去7年台灣營建業景氣大好，不過未來新建案有逐步放緩趨勢，但永佳捷憑藉AI智能系統，持續搶進對價格敏感的老舊社區進行電梯汰改與維保。
另一方面，永佳捷收購多家中小型電梯公司搶市佔率，預估今年新梯加改修改造業務上看1800台，維修保養5700台，營業額可達11億元，實現損益平衡或小幅營利；明年營業額將成長至14億～15億。
不僅搶攻國內市場，永佳捷目標放眼海外，許作名表示，從去年開始，公司就積極布局中國大陸以外市場，計畫準備進軍美國、澳洲以及設廠越南或泰國。
在永佳捷Masada電梯營運與布局美國市場的同時，許作名過去一年擠出有限時間將1949年～以來台灣資本發展（Capitalism)歷程以及24年間在兩岸豐富的從商經歷，由他口述撰著，中研院博士後研究員劉明浩研究與文字整理，終於完成著作「台灣資本 1949~ 台商學」。
許作名說，這本書描述從1949年至今的台灣資本發展與探討台灣資本的未來，期待對亞洲、台灣經貿以及對家族傳承有興趣的讀者，可以成為研究參考書籍之一，此書也內含過去身在永大電梯為例，詳述1949年以來中小企業為主的眾多成功台灣企業家，1990年後為何西進大陸，以及西進後從沒沒無聞在地品牌躍升國際大企業，成為行業大咖，引來「野蠻人」覬覦進而誘發經營權大戰過程。
展望未來，許作名表示，為了展現深耕台灣、佈局全球的決心，永佳捷斥資近億元興建組裝測試工廠與驗證用電梯實驗塔，預計在今年年中投入使用，公司為了朝上市目標邁進，也不斷擴大徵才招聘研發、品保驗證與檢查等各方菁英加入。
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