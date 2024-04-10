快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永佳捷董事長許作名。記者朱曼寧／攝影
永佳捷董事長許作名。記者朱曼寧／攝影

電梯新兵永佳捷（Masada電梯）去年正式營運，受惠國內房市景氣熱絡，電梯保修與老舊梯改造台數大幅增長，併購中小型電梯公司也取得較快進展。永佳捷董事長許作名今（10）日表示，去年營運成績超乎預期，今年營業額預期可達11億元，明年可成長至14～15億元，預計明年公開發行並登錄興櫃，2026年第3季上市。

許作名今日舉辦「台灣資本1949~ 台商學」新書發表會，並分享永佳捷營運概況，他指出，過去7年台灣營建業景氣大好，不過未來新建案有逐步放緩趨勢，但永佳捷憑藉AI智能系統，持續搶進對價格敏感的老舊社區進行電梯汰改與維保。

另一方面，永佳捷收購多家中小型電梯公司搶市佔率，預估今年新梯加改修改造業務上看1800台，維修保養5700台，營業額可達11億元，實現損益平衡或小幅營利；明年營業額將成長至14億～15億。

不僅搶攻國內市場，永佳捷目標放眼海外，許作名表示，從去年開始，公司就積極布局中國大陸以外市場，計畫準備進軍美國、澳洲以及設廠越南或泰國。

在永佳捷Masada電梯營運與布局美國市場的同時，許作名過去一年擠出有限時間將1949年～以來台灣資本發展（Capitalism)歷程以及24年間在兩岸豐富的從商經歷，由他口述撰著，中研院博士後研究員劉明浩研究與文字整理，終於完成著作「台灣資本 1949~ 台商學」。

許作名說，這本書描述從1949年至今的台灣資本發展與探討台灣資本的未來，期待對亞洲、台灣經貿以及對家族傳承有興趣的讀者，可以成為研究參考書籍之一，此書也內含過去身在永大電梯為例，詳述1949年以來中小企業為主的眾多成功台灣企業家，1990年後為何西進大陸，以及西進後從沒沒無聞在地品牌躍升國際大企業，成為行業大咖，引來「野蠻人」覬覦進而誘發經營權大戰過程。

展望未來，許作名表示，為了展現深耕台灣、佈局全球的決心，永佳捷斥資近億元興建組裝測試工廠與驗證用電梯實驗塔，預計在今年年中投入使用，公司為了朝上市目標邁進，也不斷擴大徵才招聘研發、品保驗證與檢查等各方菁英加入。

永佳捷董事長許作名（圖中）今日舉辦「台灣資本1949~ 台商學」新書發表會。記者朱曼寧／攝影
永佳捷董事長許作名（圖中）今日舉辦「台灣資本1949~ 台商學」新書發表會。記者朱曼寧／攝影

布局 美國

延伸閱讀

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

因地震基隆塔今關閉檢修遊客撲空 市府：明天可開放

0403花蓮大地震／飛碟電台大樓「電梯墜落」1人骨折 過程宛如「大怒神」

中職／兄弟宣布大巨蛋晚場正常打 手扶梯、電梯暫停運轉

相關新聞

房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃

電梯新兵永佳捷（Masada電梯）去年正式營運，受惠國內房市景氣熱絡，電梯保修與老舊梯改造台數大幅增長，併購中小型電梯公...

南俊Q1年增41% 一年半新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）董事會通過，將投資1,500萬美元（約新台幣4.8億元）在越南成立子公司，目前已經敲定承...

世界3月業績月增17% 18月高點

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布3月合併營收為36.21億元，攀上18個月來高點，月增17.41%，並較...

中美晶3月業績月增10% 環球晶月增12%

中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓大廠環球晶昨（9）日公布3月業績，兩家公司都月增逾一成，中美晶為歷年同期次高，環球晶...

安國前二月每股虧0.22元

IC設計廠安國（8054）昨（9）日應主管機關要求公告今年2月自結數，單月虧損1,200萬元；累計今年前二月稅後虧損2,...

三聯、均華 Q1營收攻頂

半導體廠景氣回春，拉動供應電子材料及先進封裝設備的供應鏈營運同步站上高崗。三聯（5493）、均華昨（9）日公告今年3月合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。