振大財報／去年 EPS 12.33元 擬發現金股利7.2元創新高

興櫃成衣廠振大環球（4441）29日召開董事會，會中通過去年合併財報，全年稅後純益7.41億元、年減34.8%，每股純益（EPS）達12.33元。每股擬配發現金股利7.2元，配發率近6成，創歷史新高；若以今日股價130.5元計算，現金殖利率達5.5%。

展望未來，振大指出，今年以優化客戶及產品組合、靈活調配越南及馬達加斯加雙產區產能為二大發展策略，以維持每年穩定獲利。目標將以每年增加兩個以上新客戶的發展節奏，除爭取貢獻高獲利的美系客人增加訂單外，銷售版圖將逐步拓展到日本及歐洲地區。

至於產區部分，配合國際永續發展趨勢及歐美客戶需求，持續開發ESG廠區。首先，越南產區運用太陽能發電、水循環再利用及強化自動化設備預計於上半年完成，搭配越南出口歐洲及日本免關稅之貿易協定，有利於爭取歐洲及日本新客戶；非洲產區ESG新廠則預計2025年底增建完成，在產能規模擴大下，更有助於美系國際運動品牌的訂單挹注。振大環球雙產區發揮雙引擎特色優勢，將有效帶動公司整體營收及獲利正向成長。

振大表示，受到高基期及客戶庫存調整影響，去年營收52.46億元、年減31.9%，惟毛利率24.3%及營益率15.72%，都較2022年上升，呈現雙率雙升，帶動每股盈餘達到歷史次高獲利再逾一個股本。振大自2021、2022到2023年，已連續三年都穩定獲利超過一個股本。

雖受市場環境影響，2023年EPS為12.33元、較2022年18.75元略降，董事會今日通過每股配發現金股利7.2元，相較前兩年度配發率為三成，今年配發率增加到近六成，隱含現金殖利率也達5.5%，在成衣相關同業中名列前茅，公司表示隨高資本支出周期已過，未來股息配發率將逐步提高。