叡揚擴大投入AI應用

叡揚（6752）持續擴大投入AI應用，今年將朝小型大語言模型（LLM）市場布局，同時看好碳盤查產品需求持續成長，今年客戶家數可望由目前的數十家，大幅成長至上百家，董事長張培鏞樂觀看待，今年營收、獲利將優於去年。

叡揚每年投入營收10%的資金於研發投資，以雲端API整合、AI研發為主。張培鏞表示，今年最大成長動能仍然是AI，叡揚2013年就投入AI技術，布局相關應用多年，旗下公文系統、人力資源（HR）系統、智慧對話機器人及知識管理系統等自研產品，早已整合AI應用。

叡揚總經理陳世安指出，叡揚目前導入旗下產品的AI技術，主要是精準預測型，去年起市場興起生成式AI，叡揚也朝為企業所用的小型大語言模型（LLM）切入，目前最大課題，就是如何讓大語言模型的「幻覺」愈來愈少，生成式資訊來源控管也是議題。

隨著2025年將進入碳有價時代，碳盤查需求也持續成長。叡揚2022年開始籌組團隊開發產品，打造碳盤查管理系統，張培鏞表示，近二年與顧問業共同合作，已累積不少客戶，碳盤查市場有很大的成長空間。