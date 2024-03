汽車零組件虎山興櫃認購價66元 預計3月27日登錄興櫃

汽車零組件新兵虎山( 7736)為全球最大售後車門把手製造商及 CAPA 唯㇐共同制定車用鏡頭與超聲波雷達認證,創立於民國 61 年,資本額 687,500 仟元,預計於 3 月 27 日登錄興櫃,主辦券商為元大證券,興櫃認購價格為每股 66 元。

虎山 去年全年合併營收為 1,165,333 千元,稅後純益為 2.97億元,每股盈餘 4.33 元;今年 1 月累計營收為 9246萬元,稅後純益為 6145萬元,每股盈餘 0.89 元。

虎山擁有逾半世紀深厚的研發技術和管理經驗,專注於全球汽車售後服務零件市場,產品包含車門把手、車用鏡頭、車用超聲波雷達、五金扣件等;虎山為滿足客戶需求於台灣及美國設有研發中心,深入了解原廠零件問題,解決三高痛點(定價高、故障高、車齡高),以最小成本和創新思維,提供高價值的產品及服務。

公司目前累積超過 20,000 種產品,並持續增加中,行銷全球 100 餘國,服務超過 500 個客戶。虎山售後車門把手於北美市占率超過 50%,為全球最大的售後車門把手製造商,且於民國 102 年成功開發無線射頻辨識 (RFID)自動感應解鎖之車門把手,取得美日台等多國專利,虎山將繼續執行售後服務零件市場升級 AM2.0 的策略,切入藍海高毛利的利基市場。

此外,看準美加兩國於民國 107 年 5 月強制新車安裝倒車鏡頭及全球汽車保有量逐年增加,車用售服鏡頭市場即將爆發的趨勢下,虎山於同年成立車用電子部門,專注於研發車用鏡頭及車用超聲波雷達,採用業界知名關鍵零組件設計出超越原廠畫質的產品。

近年更與美國合格汽車零件協會 CAPA (Certified Automotive Parts Association)共同制定 CAPA702 車用鏡頭及 CAPA703 超聲波雷達認證標準和規範,投資上千萬成立全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703 車用零件認證實驗室,切入車用 ADAS 零件市場,目標成為全球最大的 AM 車用鏡頭及雷達供應商,並積極佈局國內外專利,持續領先同業。

虎山不僅追求市場領導地位,更以「To be only 1,not just number 1」為信念,致力於創造獨㇐無二的價值;虎山將持續以虎山 123「CAPA 唯㇐、AM2.0、解決三高問題」的中⾧期目標,展望未來車用電子無限商機,加速佈局,成為關鍵汽車零組件的領導者。