全球最大售後車門把手製造商及 CAPA 唯㇐共同制定車用鏡頭與超聲波雷達認 證標準策略夥伴虎山（7736）實業獲得櫃買中心通過，預計於 27 日登錄興櫃。

虎山公司表示，公司專注於全球汽車售後服務零件市場，產品包含車門把手、車用 鏡頭、車用超聲波雷達、五金扣件等;虎山為滿足客戶需求於台灣及美國設有研發中心，深入了解原廠零件問 題，解決三高痛點(定價高、故障高、車齡高)，以最小成本和創新思維，提供高價值的產品及服務。

公司目 前累積超過 20,000 種產品，並持續增加中，行銷全球 100 餘國，服務超過 500 個客戶。虎山售後車門把手 於北美市占率超過 50%，為全球最大的售後車門把手製造商，且於民國 102 年成功開發無線射頻辨識(RFID) 自動感應解鎖之車門把手，取得美日台等多國專利，虎山將繼續執行售後服務零件市場升級 AM2.0 的策略， 切入藍海高毛利的利基市場。

此外，看準美加兩國於民國 107 年 5 月強制新車安裝倒車鏡頭及全球汽車保有量逐年增加，車用售服鏡頭市 場即將爆發的趨勢下，虎山於同年成立車用電子部門，專注於研發車用鏡頭及車用超聲波雷達，採用業界知名 關鍵零組件設計出超越原廠畫質的產品;近年更與美國合格汽車零件協會 CAPA (Certified Automotive Parts Association)共同制定 CAPA702 車用鏡頭及 CAPA703 超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立 全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703 車用零件認證實驗室，切入車用 ADAS 零件市場，目標成為全球最大 的 AM 車用鏡頭及雷達供應商，並積極佈局國內外專利，持續領先同業。

虎山 112 年度合併營收為 1,165,333 千元，稅後純益為 297,506 千元，每股盈餘 4.33 元，今年 1 月累計合併 營收為 92,469 千元，稅後純益為 61,455 千元，每股盈餘 0.89 元。