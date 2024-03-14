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諾貝兒財報／去年獲利2.08億元、年減42.7％ EPS 6.21元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

連鎖藥局通路商諾貝兒（6844）14日公告去年稅後淨利2.08億元，年減42.7％，每股稅後純益（EPS）6.21 元；毛利率34.06%則呈現持穩狀態。

諾貝兒表示，由於去年股本增加，及沒有疫情紅利，導致每股盈餘相對下降，今年公司將以穩定展店與強化會員機制為主要方向，強化並提升營運動能。同時，諾貝兒董事會並通過2023年度之盈餘分派，擬配發每股現金股利6元，依14日興櫃參考價187.5元計算，現金殖利率3.2%。

針對諾貝兒旗下丁丁藥局展店部分，諾貝兒董事長張振興表示，丁丁藥局在店型上多屬百坪以上的中大型店面，作為一家以中大型店面為主的連鎖藥局品牌，面臨的挑戰是展店速度相對較慢。與小型門店不同，中大型的店面需要更縝密的市場分析和選址過程，以確保每一家新店都能開在最合適的位置、擁有穩定的顧客基礎。

因此，對於丁丁藥局來說，穩健地擴張門市網絡，而非盲目追求快速成長，才是營運布局上主要的發展方向。今年丁丁藥局設定了將目前的92家門市增加至100家的目標，透過周密的規劃和選址，丁丁藥局期待為更多消費者提供更加便利、高品質的服務。

在強化會員機制部分，張振興進一步指出，在當今快速變化的零售環境中，線上與線下融合（OMO：Online Merge Offline）已成為商家實現持續成長的關鍵策略。OMO不僅擴大了顧客接觸點，更為品牌與消費者之間建立更深層次的互動提供了平台。丁丁藥局在今年也將強化大數據和AI技術來分析顧客購物行為，希冀藉此提高顧客的滿意度，並增加購買轉化率，穩定提升營運表現。

布局 消費 興櫃

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