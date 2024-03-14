泓德能源今送件 搶史上第一創新板轉上市主板

泓德能源（6873）14日送件證交所轉上市一般板，搶史上第一創新板轉上市一般板企業！泓德能源2023全年營收58.4億，相較2022年增加15.4%，全年毛利率24.8%、較同期增加9.6%，淨利率14.0%，較同期增加9.4%。營收動能雖然仍有六成來自光電開發與EPC工程收入，但已看出智慧電力事業的布局將逐步展現成果，主業收入穩健成長，未來的營收來源也將逐漸多元化。

泓德能源開發與工程量體穩定 營收、毛利有望上升

2024年因為材料成本優化、案場開工量穩定，光電預計開工量體超過350MW、儲能開工容量超過160MW，工程營收將於下半年起大量認列，光電、儲能等毛利有望上升，營收可期。負責電廠維運的子公司泓博能源至今累計簽約量體已超過300MW，其服務得到國際第三方驗證機構TUV NORD 認證，確認品質與技術能進行高效維運，降低業主風險。負責充電相關業務的子公司星舟快充，不僅已完成環島充電網絡服務，更攜手連鎖超商與停車場品牌，運用現有空間加速充電站點開發。目標2024年完成200個目的地站、50個通路合作站點與30個專用站。泓德能源與壽險及策略合作夥伴合資平台總計4個，管理資產金額超過650億。

泓德能源導入AI提升綠電媒合效率 2024綠電交易收入成長5倍

泓德能源旗下子公司星星電力，截至今年1月簽約度數已達139億度，轉供據點超過1,200個。服務客戶橫跨金融業、電信業、半導體業、製造業與百貨業，今年初也與日月光投控（3711）簽署20年合作備忘錄。泓德能源自行發展的AI分群演算法，較傳統分群媒合方法可以減少45%的餘電產生，大幅提升綠電媒合效率以及轉供收益。企業在對外有貿易、對內有法規的壓力下，對於綠電的需求不斷增加，在綠電供不應求的狀況下，綠電價格預期將持續上升，同時帶動泓德能源營收成長。

泓德能源前進日本、澳洲能源市場 目標2027年海外市場累積量達820MW

因應2050淨零排放的全球趨勢，各國持續發展再生能源，並且朝電力自由化市場邁進。泓德能源以其「智慧綠電系統TITAN」軟硬整合服務，進軍日本與澳洲市場成立辦公室，參與當地的調頻市場、現貨市場與容量市場，同時也將落地光儲充的場域應用與虛擬電廠的商業模式，目標於2027年在日本市場累計280MW、在澳洲市場累計540MW光電與儲能量體。