預計3月下旬掛牌！佑全今年直營店拚180店 擬發展加盟體系

佑全（6929）將於3月4日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於3月下旬掛牌上櫃。董事長鄭振文表示，佑全掛牌後將開始延攬獨立社區藥局進入佑全加盟體系，並以「健康人生」為加盟品牌，以擴大連鎖範圍。總經理文德蘭表示，佑全今年仍將以10%~15%的增幅擴展門市，目標直營店規模來到180家。此外，將著手建置智慧化物流中心，預計投入4億元以上，選點在彰濱，在物流倉儲持續優化，以改善對門市及顧客的服務水準。整體而言，今年營運一定會比去年好。

佑全自2009年成為優盛（4121）子公司，第二大、第三大股東分別為生達（1720）、富邦媒（8454）與股東間亦為供應商合作夥伴，彼此資源共享、垂直整合建構全方位健康產業鏈，協助開發自有品牌，強化通路品牌的深度與廣度。

佑全旗下擁有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」及「札幌藥粧」三大通路品牌，目前計有160間門市，家數分別為127家、17家、16家，並在家樂福門市設櫃，計有35間。其中「札幌藥粧」是於2020年由日本北海道札幌藥粧授權經營，至今已由接手時的3間擴增至16間門市，主要設立於人潮較集中的遊逛型商圈，販售日系商品為主，今年除繼續引進更多樣性的商品外，也將逐步引進北海道農產品服務更廣大的顧客。

此外，隨著台灣步入超高齡社會，佑全積極布局樂齡市場，開立62間樂齡門市，並與雲林縣政府合作於西螺設立全台第一間C級巷弄長照站的藥局。且與逾24家長照機構合作提供藥事服務，提供樂齡銀髮族健康照護完整解決方案。

佑全並自建自動化資訊系統，並培養資訊系統開發團隊，自行開發供應商收單系統與POS銷售系統，並有效串接整合內外部資訊系統，精簡門市、倉庫、供應商之間的請購、採購及驗收等作業流程。