新股紅包抽起來！這檔中籤報酬率逾3成 可望賺5.5萬
生技股將添新血，連鎖藥局通路商諾貝兒（6844）預計3月8日掛牌上櫃，公開申購作業今（26）日起展開，每股承銷價170元，以興櫃盤中價格225元計算，中籤可望落袋5.5萬元，報酬率32.35%；另外，IKKA-KY（2250）辦理現金增資，公開申購也自今日展開，每股60元，以今日收盤價92.2元計算，中籤可望賺進3.22萬元，報酬率53.66%。
金龍年迎來生醫股新一波掛牌潮，由連鎖藥局通路商諾貝兒打先鋒，預計3月8日掛牌上櫃，每股承銷價170元，承銷張數538張，2月26~29日辦理申購；另外，IKKA-KY辦理現金增資，承銷張數155張，每股承銷價60元，2月26~29日辦理申購，預計3月12日撥券。
諾貝兒是丁丁連鎖藥局母公司，目前丁丁在全台有92家藥局門市，佳世達（2352）也是諾貝兒股東，目前持有28.54%的股權；為擴大營運綜效，今年將持續開出新門市。
諾貝兒去年前3季稅後純益1.66億元，每股純益5.03元，未來將採取展店、加盟、策略聯盟等策略， 推升營運據點倍數成長。
IKKA-KY 辦理現金增資，公開申購也自今日展開，以今日收盤價92.2元計算，中籤可望賺進3.22萬元，報酬率53.66%。
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