米斯特喜迎農曆年採購商機 2月營收將展爆發力

米斯特（2941）公布1月營收6189.7萬元，年減37.1%。公司表示，年增率下滑主要是去年1月適逢農曆年節，導致基期較高，今年農曆年節為2月，依服飾產業特性，過年期間為消費者治裝較頻繁的旺季，2月將挹注大量營收，可望呈現爆發性增長。

米斯特旗下擁有平價流行的Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外科技機能的WILDMEET和極簡、環保、天然的EVENLESS四大自有品牌以及總代理英國潮牌BOY LONDON；全台共67家實體門市，並於線上多個電商平台上販售。產品以服飾、鞋類、配件等類別為主，其中服飾及鞋類佔比約94%；而配件類及其他佔比則約6%。公司透過數據化的科學營運，精準掌握市場消費需求，成為新品開發與行銷策略上相當重要的利器。

董事長林瑞豪表示，快時尚的特點是以快速生產和更新商品，迅速響應時尚趨勢，並以親民的價格，取得消費者認同。通過大數據分析，可更加深入地了解消費者需求，並透過強大的自主設計團隊，根據消費者需求研發出更加個性化的產品；旗下各品牌每月推出服飾、鞋類及配件近百款新品，有效觸及不同屬性消費者，強化其購買意願與品牌黏著度。

米斯特於去年底通過櫃買中心審查，預計將於今年上半年正式掛牌，而持續展店也是公司今年成長的主要動能之一，隨著店數的增加以及不斷有新品牌上市外，複合式的新店型亦在籌備中，將持續推出以強化消費者購物體驗，整體營運可望持續加溫。