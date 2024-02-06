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立凱電營收／元月雙成長 月增近八成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）今（6）日公告2024年1月合併營收為0.57億元，月增79.74%、年增50.96%，立凱電表示，公司將繼續配合終端客戶之需求，擴展授權業務。

其中，1月份材料營收為0.52億元，月增95%、年增38%；在授權營收方面，1月為512萬元，月減0.1%，去年同期並未認列相關收入。立凱電表示，公司將繼續配合終端客戶之需求，擴展授權業務。

鋰智財授權技轉是立凱電的主營業務，立凱電持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中。已完成授權的歐美澳三家電池材料公司，也已展開建廠活動期能早日進入量產，預計2025年能開出產能。

另原舊有的LFP材料製造銷售部分，為控制不具規模效益的生產活動造成虧損擴大。已經從去年第4季開始減少向中國大陸客戶供貨，目前只針對未來有助於授權技轉的客戶提供測試量產服務。立凱電將持續推展授權業務，同時將發展鋰電池智財商業化服務平台，向歐美客戶授權技轉輸出更多的鋰電量產技術。

營收

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