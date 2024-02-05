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鴻華先進營收／1月2765萬元 年增515%、第1季將優於去年同期

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻華先進-創（2258）今（5）日公布2024年1月營收為2,765.4萬元，月減83.74% ，年增515.63%。1月的電動巴士營收占比87%、乘用車營收占比11%。針對第1季展望，該公司表示，電動巴士及乘用車因市場需求陸續交車，第1季營收表現將優於去年同期。

鴻華2024年1月營收為2,765.4萬元，月減83.74%。主要是因為一、「電動巴士」：由於交車數量較上月減少，本類別營收較上月降低。二、「乘用車」：本月交車數量較上月減少，本類別營收較上月降低。三，「技術服務」：本類別月對月下降。

至於鴻華2024年1月營收，年增515.63%。主要是因為一、「電動巴士」：本類別年對年較為成長。二、「乘用車」：本類別於2023年Q4開始量產交車，年對年呈現增長趨勢。三、「技術服務」：本類別年對年下降。

營收 鴻華先進

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