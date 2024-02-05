昱展新藥再飆新天價 上櫃至今漲幅逾一倍
昱展新藥（6785）1月24日掛牌上櫃以來表現強勢，今（5）日早盤更是直衝漲停，股價來到新高363.5元，以每股承銷價150元計算，9個交易日上漲幅度超過一倍，為今年掛牌表現最強股票。
昱展新藥2016年成立，專注於中樞神經系統疾病的新藥研發，產品以505(b)(2)法規路徑為主軸，透過原料藥改質與劑型創新，致力於發展長效皮下注射劑，提供更佳的治療新選擇。
昱展研發進度最快的藥品ALA-1000，主要適應症為治療鴉片類成癮症之慢性疼痛，該項產品於去年3月授權予國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，由 Indivior 負責後續開發和支出，除合約總授權金高達8.62億美元外，另有10-15%額外的產品上市銷售分潤，創下台灣藥界授權金額最高的紀錄。
昱展新藥去年12月營收4.68億元，年增584.5倍，主受惠長效注射戒毒癮藥物授權的簽約金1,500萬美元（約新台幣4.6億元）入帳，累計去年全年營收4.69億元。
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