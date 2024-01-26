快訊

超哥「日料店內幕」照曝光 網笑：Toyz是對的

問世已7年！任天堂傳今年有望推新一代Switch家機 有8吋LCD螢幕

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

最猛千金股！這檔興櫃股掛牌首日 股價就飆破千元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
連加網路（LINE PAY）26日以每股348元登錄興櫃，早盤以450元開出，隨後開高走高，盤中最高一度拉升至1030元，漲幅超過195%。 圖／LINE Pay提供
連加網路（LINE PAY）26日以每股348元登錄興櫃，早盤以450元開出，隨後開高走高，盤中最高一度拉升至1030元，漲幅超過195%。 圖／LINE Pay提供

連加網路（LINE PAY）今（26）日登錄興櫃，午盤過後直衝千元，若以登錄價格348元計算，盤中上漲超過195%，一舉成為興櫃股王，掛牌第一天就登千金股，成為台股第十一檔千金股，創下歷史紀錄，表現相當亮眼。

連加網路（LINE PAY）以每股348元登錄興櫃，LINEPAY（7722）今早盤以450元開出，隨後開高走高，盤中最高一度拉升至1030元，漲幅超過195%，盤中成交量逾400張。

LINE PAY 目前資本額6億元，2022年營收36.2億元，稅後每股純益（EPS）8.04元，2023年營收47.79億元，近四年營收呈現持續持長。目前LINE PAY最大股東為韓國母公司 LINE Financial Corporation，持股68.35%，國內股東則由富邦銀行、台北富邦銀行分別持股19.51%、9.76%。

根據 LINE PAY 統計，目前 LINE PAY 台灣用戶1,200萬人；國內活躍用戶700萬人，平台成交金額 （GMV）6,440億元。丁雄注說，台灣的行動支付十分競爭，LINE PAY 用戶規模最大、交易頻次也高，穩居台灣第一。

針對海外市場，LINE PAY 指出，將持續透過與海外發卡公司合作，推動外籍旅客來台使用，去年也與新韓卡簽約，將通路開放給韓國新韓卡用戶使用。國人境外支付方面，則分梯進行，第一梯次為港澳、日韓及越南，第二梯次為馬來西亞、新加坡、泰國及澳洲，來拓展使用情境。

LINE Pay 興櫃

延伸閱讀

超車台積電 LINEPAY興櫃首日就當股王 股價翻倍漲衝上8字頭

影／「我好愛你」假醫生編愛情陷阱 基隆婦險失財

一鍵出發！ LINE GO風格移動　姊妹淘血拚SPA午茶去哪都行

廣化周漲33% 冠興櫃

相關新聞

超車台積電 LINEPAY興櫃首日就當股王 股價翻倍漲衝上8字頭

連加網路（LINE Pay）（7722）今（26）日以每股348元登錄興櫃，LINE Pay 今早盤以450元開出，盤中...

廣化周漲33% 冠興櫃

本周以來333檔興櫃個股表現跌多於漲，周平均跌幅為0.36%，其中，半導體的廣化（5297）股價持續攀高，均價周漲幅達3...

廣積三力齊發 今年營收向上

工業電腦廠廣積（8050）去年受客戶庫存調整影響，導致營運衰退。展望今年，廣積預期網通、智慧零售及自動化三大業務都將成長...

榮群去年12月每股淨損0.29元 力拚獲利

榮群（8034）近期遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前虧損630萬元，較前年同期轉虧；單月...

驊訊去年12月每股淨損0.41元 多元拓市

IC設計廠驊訊（6237）近期遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公布去年12月淨損約3,168萬元，每股淨損0....

安國去年12月每股淨損0.25元 積極轉型

安國（8054）近期遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公告自結去年12月淨損2,500萬元，每股淨損0.25元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。