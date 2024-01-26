最猛千金股！這檔興櫃股掛牌首日 股價就飆破千元

連加網路（LINE PAY）今（26）日登錄興櫃，午盤過後直衝千元，若以登錄價格348元計算，盤中上漲超過195%，一舉成為興櫃股王，掛牌第一天就登千金股，成為台股第十一檔千金股，創下歷史紀錄，表現相當亮眼。

連加網路（LINE PAY）以每股348元登錄興櫃，LINEPAY（7722）今早盤以450元開出，隨後開高走高，盤中最高一度拉升至1030元，漲幅超過195%，盤中成交量逾400張。

LINE PAY 目前資本額6億元，2022年營收36.2億元，稅後每股純益（EPS）8.04元，2023年營收47.79億元，近四年營收呈現持續持長。目前LINE PAY最大股東為韓國母公司 LINE Financial Corporation，持股68.35%，國內股東則由富邦銀行、台北富邦銀行分別持股19.51%、9.76%。

根據 LINE PAY 統計，目前 LINE PAY 台灣用戶1,200萬人；國內活躍用戶700萬人，平台成交金額 （GMV）6,440億元。丁雄注說，台灣的行動支付十分競爭，LINE PAY 用戶規模最大、交易頻次也高，穩居台灣第一。

針對海外市場，LINE PAY 指出，將持續透過與海外發卡公司合作，推動外籍旅客來台使用，去年也與新韓卡簽約，將通路開放給韓國新韓卡用戶使用。國人境外支付方面，則分梯進行，第一梯次為港澳、日韓及越南，第二梯次為馬來西亞、新加坡、泰國及澳洲，來拓展使用情境。