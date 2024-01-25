每股348元！LINE Pay明登錄興櫃 網驚：出道即顛峰、開盤即高點
LINE Pay自2015年進攻台灣市場邁入第9年，已經擁有超高市佔率，截至目前為止支付據點超過50萬處，台灣用戶則超過1,200萬，其中700萬戶為「活躍用戶」，相當於每2人就有一位是LINE Pay的用戶。LINE Pay1月23日舉行興櫃前法說會，宣布1月26日將以每股348元價格登錄興櫃，股票代號為7722。
根據LINE Pay首度公開的財報顯示，目前實收資本額約6億元，2023年的營收為47.79億元，相較於2022年營收36.2億元，一年增加超過10億元。觀察LINE Pay2023三大類營收占比，手續費收入事業高達83%，金融推廣合作事業約12%，行銷產品銷售事業約5%；毛利佔比方面，手續費收入事業仍超過半數，約佔51%，金融推廣合作事業約35%，行銷產品銷售事業約14%。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一週（2024/01/17~2024/01/23）討論「LINE Pay登錄興櫃」，不少網友關注手續費、實收、行動支付、跨境、優惠活動等熱門關鍵字，並表示「股價比一半的台積電還貴」、「太貴了吧」、「開盤就最高點吧」、「除非加銀行進來不然有點貴」、「盤到不行」。
LINE Pay3大優勢獲高市佔率 將登興櫃卻無需申請執照？
LINE Pay的用戶相當多，全台擁有眾多合作商家，其回饋的LINE POINTS點數用途相當廣泛，可用於現金折抵或是購買貼圖等，有時也會搭配活動，獲得加碼回饋，使它能在行動支付領域脫穎而出。不過目前LINE Pay仍不用申請電子支付執照，金管會表示2023年調查時，因LINE Pay還未到達每日的撥付平均金額在20億元以上的標準，因此還不用申請電子支付執照，也無須受到監管。LINE Pay執行副總經理張修齊坦言，雖然2023年日均撥款餘額逼近20億元，不過希望2024年能藉由「加速撥款」的方式，將日均撥款餘額仍可控制在20億元內，使2025年也無需申請電子支付執照。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月17日至2024年01月23日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『LINE Pay登錄興櫃』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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