AI、雲端、資安加持！藍新資訊明登興櫃 每股41元

AI、雲端及資安除帶動IT產業市值外，並推進資服績優股進入資本市場。由國票證券輔導之藍新資訊（6938）明(23)日將以每股41元參考價登錄興櫃，為「資訊服務」類股增添一檔隱形冠軍。該公司112年度累計營收達6.15億元，較111年度成長35%，112年度前11月自結EPS 4.55元(係以股本1.03億元計算)，表現亮眼。

藍新資訊專精高階大型核心系統之規劃與建置，如大型機房伺服主機及UNIX Sever等，相對具進入障礙，提供企業雲端運算、大數據、人工智慧建置、資料備份備援及網路資安等系統整合服務，在軟硬體整合上深具實力，提供一站式資訊服務，加上後續可承接維運維護服務，加深對客戶的黏著度，更為藍新資訊疊加營收並提供穩固現金流，創造循環累積之商業獲利模式。

藍新資訊深厚技術底蘊，具承接高規模與門檻之大型專案，服務對象以政府、金融業、上市櫃企業為主，公營部門如行政院所屬單位-主計總處/人事行政總處/疾管署、農業部、環境部、法務部、經濟部、國防部等，上市櫃公司舉凡生技醫療、光電業、重電業、製造業及流通業等超過400家分布多元產業之大型客戶，營運成長動能豐富。

隨AI、雲端、資安需求上升，帶動藍新資訊系統整合及維護維運服務營收疊加效益顯著，繳出亮眼獲利成績，又因專業技術含量深厚與成本控管得宜，使服務專案毛利穩定成長，達到以核心技術創造價值之綜效，111年毛利率27%(YoY+23%)，112上半年毛利率更高達29%、EPS 1.98元(YoY+113%)，且連續五年以上均維持獲利，平均配息率近9成，績效卓越。

2023iThome CIO大調查報告顯示，疫後企業持續加速數位轉型，導入雲端應用。工研院指出至2027年全球AI支出將逾4千億美元，以雙位數年複合成長率攀升，在AI趨勢確立下，使資安問題日益加劇，且兩岸關係緊張，臺灣網路攻擊量竄升、勒索病毒猖獗，資安儼然成政府、企業之剛性需求。

主辦券商國票證券副總劉淑方表示，藍新資訊經營層相當重視員工專業技能培訓，積極投入資源提升團隊技術層次，在專案整合、服務品質、資訊危機處理能力在業界均首屈一指，其客戶續約率高達9成，並在既有專業服務基礎下，積極延伸業務觸角，未來營運成長可期。

國票證券承銷團隊持續發掘優質企業進入資本市場，並提供籌資、財務顧問等客製化金融服務，為企業引進全方位資源，與國際趨勢接軌。