綠能環保股再添新兵！裕山登錄興櫃 展開蜜月行情

環境工程廠商裕山（7715）今（12）日以每股45元興櫃市場登錄掛牌，其主要從事土壤及地下水污染場址整治、廢棄物清除及處理以及污染防治設備等業務。裕山早盤最高一度拉升至55.7元，順利展開蜜月行情。

裕山長期深耕土水整治業務，已累積超過100場的經驗及實績，公司亦跨足生活廢棄物的處理業務，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料（SRF），將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標。

近年來裕山受惠於國內有史以來最大規模的土壤及地下水污染場址整治案（中油高雄煉油廠），營業規模爆發性成長；加上一般廢棄物產生量已於110年突破千萬噸，暫存垃圾量連年飄升，廢棄物處理問題日益嚴重以及淨零碳排成為勢在必行的趨勢下，生活廢棄物的處理業務未來有極大的成長空間，可以為裕山帶來穩定的營收與利潤，將為該公司後續的營運挹注極大的動能與發展。

裕山2023年截至12月自結營收亦達14.62億元，依公司目前所承接的整治案件量評估，預期2024年的營收及獲利將持續成長。