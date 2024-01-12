快訊

中職／林襄驚傳離隊李多慧也留不住？網：全猿逃走中

沒有富爸爸！他問大家用什麼方式「錢滾錢」 內行推投資1標的

台灣23歲男大生赴日滑雪身亡！疑頭部重創送醫不治

綠能環保股再添新兵！裕山登錄興櫃 展開蜜月行情

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

環境工程廠商裕山（7715）今（12）日以每股45元興櫃市場登錄掛牌，其主要從事土壤及地下水污染場址整治、廢棄物清除及處理以及污染防治設備等業務。裕山早盤最高一度拉升至55.7元，順利展開蜜月行情。

裕山長期深耕土水整治業務，已累積超過100場的經驗及實績，公司亦跨足生活廢棄物的處理業務，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料（SRF），將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標。

近年來裕山受惠於國內有史以來最大規模的土壤及地下水污染場址整治案（中油高雄煉油廠），營業規模爆發性成長；加上一般廢棄物產生量已於110年突破千萬噸，暫存垃圾量連年飄升，廢棄物處理問題日益嚴重以及淨零碳排成為勢在必行的趨勢下，生活廢棄物的處理業務未來有極大的成長空間，可以為裕山帶來穩定的營收與利潤，將為該公司後續的營運挹注極大的動能與發展。

裕山2023年截至12月自結營收亦達14.62億元，依公司目前所承接的整治案件量評估，預期2024年的營收及獲利將持續成長。

廢棄物

延伸閱讀

群登周漲64% 稱冠興櫃

環保團體卯上南市環保局質疑打壓公民團體 環局這麼解釋

花蓮、吉安春節前大型家具免費清登記時間出爐 每戶限運3件

八旬男裝修住家廢棄物 倒進側溝異想天開包商「順手清」

相關新聞

外資上櫃持股比攀升 去年11月來大舉敲進

櫃買中心統計至1月10日止，外資持有上櫃股票市值占全市場市值比率為17.15%，從外資買賣超來看，2023年11月以來外...

光通訊股創威跳空強漲超過7% 收復月線

光通訊股創威（6530）一掃去年12月下旬頹靡走勢，繼昨（11）日股價強拉，一舉衝破五日線與十日線後，今（12）日再跳空...

攸泰推通訊方案 添動能

大眾控旗下攸泰（6928）參與2024美國消費性電子展（CES ），推出全新可客製化衛星通訊解決方案，該方案由衛星閘道器...

群登周漲64% 稱冠興櫃

本周以來332檔興櫃個股表現跌多於漲，其中通信網路業的群登（6403）落後補漲，周漲幅達64.04%，登上興櫃漲幅王。

聚積秀LED晶片

IC設計廠聚積（3527）參與2024 CES展，展現搶攻汽車應用市場的企圖心，其最新的LED驅動晶片亮相，適用於汽車照...

鑫創智慧充電樁亮相

工業電腦廠鑫創電子（6680）參加2024美國消費性電子展（CES），攜手策略夥伴面板大廠友達，共同展出智慧充電樁硬體新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。