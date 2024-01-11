櫃買中心推出債券ETF鉅額詢價平台 強化市場服務
為提升上櫃債券ETF鉅額交易效率與資訊透明度，櫃買中心推出上櫃債券ETF鉅額詢價平台，並配合訂定指數股票型基金受益憑證鉅額詢價平台作業辦法，於2024年1月10日公告實施。
櫃買中心表示，現行債券ETF交易，當單筆債券ETF買賣數量達500交易單位以上或金額達1,500萬元以上者，可採鉅額方式交易，然而機構法人進行債券ETF鉅額交易時，須逐一向潛在交易對象詢價，詢價過程較為費時，櫃買中心為持續優化對上櫃債券ETF市場參與者的服務，推出ETF鉅額詢價平台，期望透過電子化線上公開詢價管道，以利市場參與者尋找鉅額交易對象，且增加價格透明度。
系統已於1月8日起開放測試，並將擇期上線，即日起歡迎銀行、保險公司、證券商或退休基金等機構向櫃買中心申請使用並簽約，櫃買中心並將於1月12於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦宣導說明會，有關櫃買中心債券ETF鉅額詢價平台之內容及相關申請書件，詳見櫃買中心業務宣導網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言