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櫃買中心推出債券ETF鉅額詢價平台 強化市場服務

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
為提升上櫃債券ETF鉅額交易效率與資訊透明度，櫃買中心推出上櫃債券ETF鉅額詢價平台，並配合訂定指數股票型基金受益憑證鉅額詢價平台作業辦法，於2024年1月10日公告實施。示意圖／Ingimage。
為提升上櫃債券ETF鉅額交易效率與資訊透明度，櫃買中心推出上櫃債券ETF鉅額詢價平台，並配合訂定指數股票型基金受益憑證鉅額詢價平台作業辦法，於2024年1月10日公告實施。示意圖／Ingimage。

為提升上櫃債券ETF鉅額交易效率與資訊透明度，櫃買中心推出上櫃債券ETF鉅額詢價平台，並配合訂定指數股票型基金受益憑證鉅額詢價平台作業辦法，於2024年1月10日公告實施。

櫃買中心表示，現行債券ETF交易，當單筆債券ETF買賣數量達500交易單位以上或金額達1,500萬元以上者，可採鉅額方式交易，然而機構法人進行債券ETF鉅額交易時，須逐一向潛在交易對象詢價，詢價過程較為費時，櫃買中心為持續優化對上櫃債券ETF市場參與者的服務，推出ETF鉅額詢價平台，期望透過電子化線上公開詢價管道，以利市場參與者尋找鉅額交易對象，且增加價格透明度。

系統已於1月8日起開放測試，並將擇期上線，即日起歡迎銀行、保險公司、證券商或退休基金等機構向櫃買中心申請使用並簽約，櫃買中心並將於1月12於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦宣導說明會，有關櫃買中心債券ETF鉅額詢價平台之內容及相關申請書件，詳見櫃買中心業務宣導網站

櫃買中心 債券ETF ETF

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