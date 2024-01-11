生技股去年營收排名 美時榮登寶座 大樹、保瑞、葡萄王也衝百億緊追

上市櫃生醫族群2023年營收10日出爐，美時化學製藥（1795）以169.58億元，年增15.9%的表現成為業績排名第一的公司；連鎖藥局龍頭大樹（6469）以161.28億元，年增10.59%的表現位居第二。其餘第三、第四名的保瑞藥業（6472）、保健食品大廠葡萄王（1707）也繼續穩守百億俱樂部，保瑞去年業績成長35.3%，為生技前十強業績成長最快的公司。

其他名列第六至第十名還包括中化（1701）、佳醫（4104）、大江（8436）、杏一（4175）、永信（3705）、及晶碩（6491）等公司。法人分析，除了晶碩為隱形眼鏡大廠之外，其餘九家公司共可分為製藥業、醫藥通路業及保健食品業，是帶動台灣生醫產業銷售成長的三大族群。

美時表示，2023全年合併營收169.58億元，再創歷史新高紀錄，並創下連續五年雙位數成長佳績。其中亞洲市場業績年增22%，主要動能來自台灣及東南亞市場穩健的成長；亞洲市場之外的外銷市場營收也年增10.3%，主要來自 Buprenorphine/Naloxone 及 Lenalidomide 兩大主要產品業績成長。截至2023年，

大樹是國內藥局連鎖通路的龍頭企業，去年底台灣目標總店數達350家，主要透過併購及新展店兩種策略。大樹自疫情結束後，一方面積極展店，一方面追求單店經營成效成長。大樹董事長鄭明龍在去年12月法說會時透露，已與大陸的漱玉平民大藥房簽戰略合作，將在今年第1季成立合資公司，目標在山東開出十家店。

保瑞去年合併營收141.95億元，業績創新高，年增35.27%，主要受惠2022年下半年新併購喜康生技及安成藥業後，新增全球大分子 CDMO 技術平台及全球銷售業務，促成保瑞2023年成功整合兩大事業體資源，兼顧外部併購、與自身成長的雙引擎成長動能。

保健食品大廠葡萄王2023年營收106.4億元創下歷史新高，且連兩年突破百億大關，三大業體去年表現都出色，台灣母公司去年營收成長12.9%，子公司葡眾去年12 月已去化因去年8月商品調漲超買庫存，營收改寫去年葡眾單月傳銷業績記錄再創新高；上海葡萄王全年營收更成長了46%。

其餘六家生醫公司中，佳醫結合自己血液透析通路及子公司在醫美市場的布局，去年營收成長14.6%，表現不俗；保健食品廠大江擺脫2022年業績低潮，去年營收也順利突破80億元大關。