星宇營收／2023年12月23.94億元 創歷史單月新高、年增148%

星宇航空（2646） 2023年12月總營收為23.94億元，創歷史單月新高，年增率148%。此外，2023年全年營收合計224.72億元，年增率568%，創2019年開航後歷年新高。

12月客、貨雙漲，其中，客運營收為20.96億元，月增19%，年增155%，寫下新紀錄。貨運營收為1.85億元，月增15%，年增69%，隨去年底貨運需求持續暢旺，同步推升貨運表現創歷月新高。

星宇航空積極拓展航網布局，除規劃於1月18日開闢泰國清邁，也計畫於2月1日開闢深受國人喜愛的日本航線─函館，更預計在3月底正式插旗中台灣，開闢台中直飛澳門、峴港、高松等三條新航線。為迎接春節及寒假旺季需求，星宇航空已放大部分亞洲航線及增加航班次。此外，星宇航空看旺日本旅遊市場成長，將與旅行社合作，推出3、4月日本德島賞櫻包機。

星宇航空2024年預計引進年五架廣體客機，分別為一架A330neo及四架A350-900。相較於2023年，因應今年旅運市場需求蓬勃成長，運力規劃增加約4成，有望大幅挹注今年度營收表現。