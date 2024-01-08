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科妍營收／去年12月8116萬元創新高 月增31%、年增26%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

科妍（1786）今（8）日公布12月營收8,116.5萬元，創下歷史新高，月增30.8%、年增25.6%；去年全年營收7.13億元，年增27.9%。總經理韓台賢表示，主要是受惠皮下填補劑年節前終端備貨暢旺，加上歐洲關節腔注射劑產品出貨提升，使得營收顯著走揚。隨著滲透率提高、拿到更多國家的銷售許可，預期今年第1季營運可望繼續成長。

科妍表示，去年全年營收7億1,298.8萬元，年增28%、去年第3季每股純益0.81元亦屬新高。去年內外銷比重，分別為60%、40%，四項主力產品的銷售金額排序，分別為關節腔注射劑、防沾黏凝膠、皮下填補劑及膀胱灌注液。

首先，科妍的關節腔注射劑去年取得中東及粵港澳大灣區銷售許可，直接貢獻營收，今年上半年預計取得中南美洲銷售許可，逐步落實國際化布局。此外，台灣新型醫美產品，則為今年的新成長動能。

科妍說明，關節腔注射劑產品針對關節退化之老年商機，此類產品含交鏈透明質酸，可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可抑制軟骨的退化並促進其新陳代謝與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力。

至於防沾黏產品，一般市售以片狀為主，但有位移的風險，科妍所研發之凝膠型防沾黏，具有效果更佳、更適合微創手術的特性，在自費之高單價產品市場擴展速度頗佳，已取得衛福部核發第三類醫材銷售許可證，滲透率正逐步提升。

關節炎 營收

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