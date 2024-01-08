健喬營收／去年12月4.34億元、年減6% 全年51.2億元、年增16%

健喬（4114）今（8）日公布2023年12月合併營收4.34億元，年減6%，全年營收51.19億，年增16%。健喬說明，由於高基期加上部分客戶拉貨延後，故12月營收出現衰退情形，但累計全年營收仍繳出兩位數年成長的好成績。回首2023年健喬主要營運成長動能，除不斷追求自身產品成長外，策略聯盟及持續購併亦扮演非常關鍵的角色。

在自身成長方面，健喬以深耕學名藥，發展品牌藥及佈建區域通路為主軸。目前取得國內新藥許可證共有八個；第一個學名藥許可證共有23個。其中發泡錠及顆粒劑型產品第一個學名藥證共有五個、新劑型一個，鼻噴產品的第一個學名藥證共有八個，其中六個是國內唯一。

健喬2023年呼吸道產品相較去年成長力道增長約30%左右，其中愛克痰產品成長約20%，鼻噴產品成長約90%，咳嗽藥(水)成長約30%，時序進入呼吸道產品傳統旺季，受惠國際藥廠缺貨潮，鼻噴出貨需求強勁，加上愛克痰東南亞市場持續看好及中國大陸新市場訂單挹注下，接下來數月的營收表現將樂觀可期。

策略聯盟方面，健喬以尋求產品的區域合作為主軸。除代理亞洲地區包括日本、韓國等、及歐美澳等地區國際大廠的產品，取得在台灣專屬銷售權外，也透過原廠的技術授權在台灣註冊新藥進行銷售。其產品包括心血管、腸胃道、泌尿道、癌症及呼吸道等產品，對健喬2023年營收及獲利貢獻良多。

2023年12底前取得淋巴瘤新藥「服瘤停注射劑」藥證，積極跨入癌症化療及標靶藥物領域，預計2024年會有營收貢獻。另新藥的查登進度，繼2022年查登的膀胱過動用藥Uritos之後，腸胃道用藥Goofice、頭頸部癌新藥Nimo、以及治療子宮肌瘤的linzagolix等也陸續完成臨床，並預計於今2024年送件，亦將奠定長期的營運成長動能。

持續購併方面，健喬以提升營運績效、垂直整合發展原料藥為主軸。2017及2019年分別購併景德及瑞安廠，其產品從2020年開始發酵，2023年產能貢獻度達40%。購併充分發揮營業及廠端的效益，銷售面增加了客戶、產品種類及行銷通路；成本面提升設備、生產技術及增加產能利用率降低成本，產銷形成良性互動，大大增加公司的競爭力，是近幾年營收及獲利大幅成長的重要驅動引擎。

另一個營運成長的新動能，為成立子公司與致力處方市場的健喬進行專業分工，子公司優良生醫2022年1月自健喬子公司優良化學分割出來後，專注消費性OTC市場，近二年獲利成長顯著。根據工研院的推估，全球銀髮產業市場預估將達到37.38兆美元，台灣將可達新台幣3兆5,937億元。根據行政院截至2023年6月統計，台灣總人口數為2,337多萬人，其中65歲以上人口達418.5萬人，占總人口17.92%，預計2025年台灣將有470萬高齡人口，比例達21%，正式進入「超高齡社會」。

消費性的指示用藥及保健品市場將是兵家必爭之地。優良生醫結合製藥GMP的工廠資源，透過垂直整合熟悉通路需求，加上健喬與日韓策略聯盟藥廠建立緊密關係，擁有獨特的策略資源，可以引進最貼近市場需求的日韓OTC產品，大大提升了優良生醫的採購能力，將成為連鎖藥局未來市場成長所倚賴的重要銷售平台，在OTC市場不受健保價壓抑的經營環境下，未來的營收成長無可限量。

健喬在專業製藥(Specialty Pharma)的策略指引下，不斷在利基市場強化自己專業領域的成長，逐步開花結果，成為持續掌握成長趨勢的新主流。