超現實主義先驅陳景容 中友藝廊展出九十風華小品展

台灣國寶級藝術家、2023年第10屆教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎得主－陳景容教授，在中友百貨時尚藝廊策劃推出《九十風華-陳景容小品展》今（6）日開展，現場展出陳景容32件經典之作。

展出內容除了大家熟悉、喜愛的人物肖像畫與靜物畫之外，也有以世界各地風景為創作主題的油畫，並有素描、版畫及粉彩等多樣媒材的作品，展期至1月29日止。

陳景容於1977年起擔任師大美術系專任教授，現為國立臺灣師範大學美術學系名譽教授，於海內外舉辦展覽無數，並設有個人美術館，獲頒多項國內外榮譽獎項，出版30餘本著作，傳承技藝，提攜無數莘莘學子，長年免費提供畫室給學生們使用。

陳景容屆90高齡的創作生涯已逾70年，每日仍孜孜不倦、持續不懈地作畫。擅長的創作領域跨足多元媒材，包含油畫、濕壁畫、版畫、鑲嵌畫等，相當多元。

揉和了古典色彩與超現實主義的神祕風格，一直是陳景容獨樹一幟的作品特色，後期創作除了延續以往風格，更增添了懷古幽思與人生哲學，讓作品層次更加鮮明豐富、耐人尋味。

中友百貨顧問張光貝表示，陳景容教授日前才獲頒教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎，中友時尚藝廊可以邀請到陳景容教授策展，感到莫大的榮幸，希望透過此次展覽，可讓更多一般大眾親身體驗大師九十風華的藝術成就。

陳景容以創作大作為特色，此次特別挑選小品為主，更適合一般顧客家中陳設觀賞。

陳景容除了長年培育人才推廣美術，也積極參與公益，特別提供作品《靜坐》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣5萬元整，義賣金額全數捐贈給財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會。